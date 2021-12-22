О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку прошла встреча министров обороны Азербайджана и Грузии

В Баку прошла встреча министров обороны Азербайджана и Грузии 21 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.
Армия
22 декабря 2021 г. 16:05
В Баку прошла встреча министров обороны Азербайджана и Грузии
0 : 00
0 : 00

21 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Вначале в Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Министр обороны Грузии прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны двух стран.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Закир Гасанов отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества, играющего особую роль не только в развитии наших стран, но и в обеспечении безопасности во всем регионе. Подчеркнув важность совместных учений, министр отметил, что проводимые в Грузии трехсторонние командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Eternity-2021" являются олицетворением дружбы и нерушимого сотрудничества между нашими странами.

Министр обороны проинформировал своего коллегу о работе, проводимой на территориях, освобожденных под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Дж.Бурчуладзе отметил, что это является наглядным примером высокого уровня взаимоотношений между нашими странами. Была особо подчеркнута необходимость подобных встреч с точки зрения расширения двустороннего сотрудничества.

Министр обороны Грузии поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и обеспечением территориальной целостности нашей страны. Была отмечена особая значимость установления мира в регионе.

На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах, проведении совместных военных учений, организации рабочих встреч и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Было особо подчеркнуто, что дружественные отношения глав государств играют важную роль в развитии связей между нашими государствами. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о работе, проводимой в направлении развития двустороннего, а также трехстороннего военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития военного сотрудничества, проведении совместных военных учений, организации рабочих встреч и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

В заключение был подписан "План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Грузии на 2022 год".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Georgian defense ministers meet in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü olub

Экслюзивные новости

ЕИБ поддержит стратегические проекты в Азербайджане и регионе Восточного партнерства
ЕИБ поддержит стратегические проекты в Азербайджане и регионе Восточного партнерства
22 декабря 2021 г. 14:46
В Бакинский дворец спорта назначен новый директор
В Бакинский дворец спорта назначен новый директор
22 декабря 2021 г. 13:51
Турецкие производители климатического оборудования хотят нарастить поставки в Азербайджан
Турецкие производители климатического оборудования хотят нарастить поставки в Азербайджан
22 декабря 2021 г. 12:53
В Азербайджане за неуплату алиментов были объявлены в розыск более 3 тыс. человек
В Азербайджане за неуплату алиментов были объявлены в розыск более 3 тыс. человек
22 декабря 2021 г. 12:33
Обнародовано число получивших в Азербайджане охранные ордера
Обнародовано число получивших в Азербайджане охранные ордера
22 декабря 2021 г. 11:03
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54
Закир Гасанов: Неправильно преуменьшать мощь врага, показывать, что он слишком слаб
Закир Гасанов: Неправильно преуменьшать мощь врага, показывать, что он слишком слаб
22 декабря 2021 г. 07:44
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Вице-президент BP: Шахдениз за 25 лет оправдал все ожидания
Вице-президент BP: "Шахдениз" за 25 лет оправдал все ожидания
21 декабря 2021 г. 15:31
BP: Запасы газа в Азербайджане эквивалентны более 75% общих запасов газа в Европе
BP: Запасы газа в Азербайджане эквивалентны более 75% общих запасов газа в Европе
21 декабря 2021 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi