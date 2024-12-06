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В Баку прошел учебный курс НАТО

В Баку прошел учебный курс НАТО В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2024 год, мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме был проведен учебно-тренировочный курс
Армия
6 декабря 2024 г. 13:02
В Баку прошел учебный курс НАТО

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2024 год, мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме был проведен учебно-тренировочный курс в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На курсе, организованном в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, были охвачены различные темы, связанные с процессом планирования и проведения учений НАТО на оперативно-тактическом уровне.

По итогам курса был представлен брифинг о выполненных задачах и целях.
Выступившие отметили важность подобных курсов для расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Было подчеркнуто, что основной целью курса является ознакомление слушателей с процессом планирования и проведения учений НАТО на оперативно-тактическом уровне.

В заключение участникам были вручены сертификаты.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts NATO training course
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda NATO-nun təlim kursu keçirilib

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