В Баку прошел учебный курс НАТО

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2024 год, мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме был проведен учебно-тренировочный курс

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2024 год, мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме был проведен учебно-тренировочный курс в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На курсе, организованном в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, были охвачены различные темы, связанные с процессом планирования и проведения учений НАТО на оперативно-тактическом уровне.

По итогам курса был представлен брифинг о выполненных задачах и целях.

Выступившие отметили важность подобных курсов для расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Было подчеркнуто, что основной целью курса является ознакомление слушателей с процессом планирования и проведения учений НАТО на оперативно-тактическом уровне.

В заключение участникам были вручены сертификаты.