В Баку прошел учебный курс НАТО

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2022 год мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил Североатлантического альянса, штаб-квартира которого находится в Брунсс

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2022 год мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил Североатлантического альянса, штаб-квартира которого находится в Брунссуме (Нидерланды), провела в Военной академии Вооруженных сил Азербайджана занятия на тему "Военные и общественные связи".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Слушателям были представлены брифинги в различных сферах, связанных с совместной деятельностью НАТО со СМИ и общественностью. Состоялся обмен мнениями по теме, были выполнены практические групповые задания.

В заключение слушателям были вручены сертификаты.