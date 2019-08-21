В Баку завершилась церемония прощания с военным пилотом разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана - ОБНОВЛЕНО-2 - ФОТО

Церемония прощания с пилотом потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочных полетов самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана, полковник-лейтенантом Рашадом Атакишиевым в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил страны завершена.

Как сообщает Report, тело Р.Атакишиева будет предано земле во II Аллее почетного захоронения.

*** 10:56

Церемония прощания с пилотом потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочных полетов самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана, полковник-лейтенантом Рашадом Атакишиевым проходит в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил страны.

Как сообщает Report, церемония прощания продолжается.

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Проходит церемония прощания с полковник-лейтенантом Рашадом Атакишиевым - пилотом потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочных полетов самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана.

Как сообщает Report, в церемонии прощания, которая проходит во дворе дома военного пилота, принимают участие родственники Р.Атакишиева, представители общественности.

В 10.00 церемония прощания продолжится в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил.

Напомним, что 24 июля этого года самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана потерпел крушение в ходе ночных учебно-тренировочных полетов над Каспием. 20 августа было найдено тело пилота, полковника-лейтенанта Атакишиева Рашада Саледдин оглу. Обломки самолета и его тело были извлечены из воды.

Аллах рехмет элесин!