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В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана

В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана С 12 сентября в Баку впервые состоятся совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана “Три брата-2021”
Армия
11 сентября 2021 г. 12:00
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана

12 сентября в Баку начнутся первые совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана “Три брата-2021”.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений специального назначения дружественных и партнерских стран в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом.

Международные учения "Три брата-2021" продлятся до 20 сентября.

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Версия на английском языке Exercises of Special Forces of Azerbaijan, Turkey and Pakistan to be held in Baku
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan xüsusi təyinatlılarının təlimləri başlayır

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