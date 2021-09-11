В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана

12 сентября в Баку начнутся первые совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана “Три брата-2021”.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений специального назначения дружественных и партнерских стран в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом.
Международные учения "Три брата-2021" продлятся до 20 сентября.