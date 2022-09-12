В Баку пройдет заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-членов СНГ

12 сентября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране секретарем Совета министров обороны стран СНГ генерал-майором Юрием Дашки

12 сентября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране секретарем Совета министров обороны стран СНГ генерал-майором Юрием Дашкиным.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече обсуждались организационные вопросы, связанные с очередным заседанием Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-членов СНГ, которое планируется провести в октябре нынешнего года в Баку.

Стороны приняли решение ознакомиться с местом проведения заседания и обменялись мнениями по ряду других вопросов.