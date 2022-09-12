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В Баку пройдет заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-членов СНГ

В Баку пройдет заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-членов СНГ 12 сентября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране секретарем Совета министров обороны стран СНГ генерал-майором Юрием Дашки
Армия
12 сентября 2022 г. 18:36
В Баку пройдет заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-членов СНГ

12 сентября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране секретарем Совета министров обороны стран СНГ генерал-майором Юрием Дашкиным.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече обсуждались организационные вопросы, связанные с очередным заседанием Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-членов СНГ, которое планируется провести в октябре нынешнего года в Баку.

Стороны приняли решение ознакомиться с местом проведения заседания и обменялись мнениями по ряду других вопросов.

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Версия на английском языке Chief of General Staff of Azerbaijani Army meets with Secretary of CIS Defense Ministers Council
Версия на азербайджанском языке Bakıda MDB Silahlı Qüvvələri Qərargah Rəisləri Komitəsinin iclası keçiriləcək

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