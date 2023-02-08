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В Баку проходит учебный курс НАТО

В Баку проходит учебный курс НАТО В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2023 год, Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит учебный курс «Оценка НАТО-вских операций
Армия
8 февраля 2023 г. 12:34
В Баку проходит учебный курс НАТО

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2023 год, Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит учебный курс «Оценка НАТО-вских операций на оперативном уровне».

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В ходе учебного курса, проходящего в Национальном университете обороны, участникам был представлен брифинг, было обстоятельно рассказано о сценарии мобильного тренинга, поставленных задачах и целях.

В ходе курса будут представлены брифинги на темы «НАТО и военное сотрудничество», «Процесс планирования операций в НАТО», «Оценка операций в НАТО», «Системы анализа операций в НАТО и обстоятельный подход к ним» и другим тематикам, будут проведены занятия по указанным темам.

В учебном курсе, который продлится до 10 февраля текущего года, участвуют военнослужащие различных видов войск Азербайджанской Армии.

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Версия на английском языке Baku hosts NATO training course
Версия на азербайджанском языке ФотоNATO-nun mobil qrupu Bakıda Azərbaycan hərbçilərinə təlim keçir

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