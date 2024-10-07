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В Баку проходит семинар высокого уровня по международным правилам в ведении военных операций

В Баку проходит семинар высокого уровня по международным правилам в ведении военных операций 7 октября в Баку начался "Семинар высокого уровня по международным правилам, регламентирующим ведение военных операций" (SWIRMO), организованный Министерством обороны и Международным комитетом Красного креста.
Армия
7 октября 2024 г. 09:42
В Баку проходит семинар высокого уровня по международным правилам в ведении военных операций

7 октября в Баку начался "Семинар высокого уровня по международным правилам, регламентирующим ведение военных операций" (SWIRMO), организованный Министерством обороны и Международным комитетом Красного креста.

Как сообщает Report, в семинаре, который является одним из важнейших мероприятий МККК, принимают участие высокопоставленные офицеры из более чем 70 стран.

На семинаре будут представлены доклады об истории создания и текущей деятельности МККК, о военных операциях и праве, интеграции права, международном гуманитарном праве, применении международного гуманитарного права в азербайджанской армии и др.

Семинар продлится до 12 октября.

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Версия на английском языке ФотоSenior Workshop on International Rules governing Military Operations underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda hərbi əməliyyatların idarə olunmasında beynəlxalq qaydalar üzrə yüksək səviyyəli seminar keçirilir

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