В Баку проходит семинар высокого уровня по международным правилам в ведении военных операций

7 октября в Баку начался "Семинар высокого уровня по международным правилам, регламентирующим ведение военных операций" (SWIRMO), организованный Министерством обороны и Международным комитетом Красного креста.

7 октября в Баку начался "Семинар высокого уровня по международным правилам, регламентирующим ведение военных операций" (SWIRMO), организованный Министерством обороны и Международным комитетом Красного креста.

Как сообщает Report, в семинаре, который является одним из важнейших мероприятий МККК, принимают участие высокопоставленные офицеры из более чем 70 стран.

На семинаре будут представлены доклады об истории создания и текущей деятельности МККК, о военных операциях и праве, интеграции права, международном гуманитарном праве, применении международного гуманитарного права в азербайджанской армии и др.

Семинар продлится до 12 октября.