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В Баку проходит семинар с участием экспертов по военному образованию НАТО

В Баку проходит семинар с участием экспертов по военному образованию НАТО В Баку проходит международный семинар, организованный в рамках сотрудничества министерства обороны Азербайджана с Бюро международной языковой координации НАТО.
Армия
17 октября 2023 г. 16:01
В Баку проходит семинар с участием экспертов по военному образованию НАТО

В Баку проходит международный семинар, организованный в рамках сотрудничества министерства обороны Азербайджана с Бюро международной языковой координации НАТО.

Как сообщает Report, поприветствовав участников семинара, ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев особо отметил значимость проводимой работы в области военного образования, в том числе важность обмена опытом между иностранными и местными специалистами на встречах, семинарах и курсах.

Отметим, что целью семинара с участием более 50 представителей из 27 стран является обмен мнениями между специалистами языковых центров НАТО и стран-партнеров по взаимной стандартизации критериев оценки (STANAG 6001) и внедрению инноваций в преподавании английского языка в области военного образования.

Семинар продлится до 19 октября.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting international seminar with participation of NATO’s military education experts 
Версия на азербайджанском языке ФотоNATO-nun hərbi təhsil ekspertləri Bakıda seminar keçir

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