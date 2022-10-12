В Баку проходит очередное заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

Сегодня в Баку начало работу очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).

Сегодня в Баку начало работу очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На заседании планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в военной сфере в странах СНГ, подписание итоговых протоколов, подготовка плана совместной работы на предстоящий год, а также проведение обмена мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.