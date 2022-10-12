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В Баку проходит очередное заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

В Баку проходит очередное заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ Сегодня в Баку начало работу очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).
Армия
12 октября 2022 г. 11:51
В Баку проходит очередное заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

Сегодня в Баку начало работу очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На заседании планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в военной сфере в странах СНГ, подписание итоговых протоколов, подготовка плана совместной работы на предстоящий год, а также проведение обмена мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda MDB-nin Qərargah Rəisləri Komitəsinin iclası keçirilir

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