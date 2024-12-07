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В Баку проходит Азербайджанский конгресс ревматологов 

В Баку проходит Азербайджанский конгресс ревматологов  15:23 В Баку проходит Азербайджанский национальный конгресс ревматологов с участием опытной команды местных врачей и медиков из Турции.
Армия
7 декабря 2024 г. 15:56
В Баку проходит Азербайджанский конгресс ревматологов 

В Баку проходит Азербайджанский национальный конгресс ревматологов с участием опытной команды местных врачей и медиков из Турции.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

На церемонии открытия выступил исполняющий обязанности начальника Медицинского управления Минобороны Азербайджана полковник-лейтенант медицинской службы Анар Исмаилов.

По его словам, основной целью данного конгресса является обучение врачей-ревматологов, приобретение ими новых методов диагностики и лечения, поддержка научных исследований, а также установление научно-практических связей с иностранными коллегами.

Исмаилов особо подчеркнул, что проводимый в Баку конгресс придаст новый импульс развитию ревматологии в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие более 250 местных и иностранных гостей.

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Версия на английском языке ФотоBaku welcomes local and Turkish doctors for rheumatology congress
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan Milli Revmatoloji Konqresi keçirilir

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