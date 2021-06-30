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В Баку продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения - ВИДЕО

В Баку продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения - ВИДЕО Продолжаются совместные тактические учения с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021", начавшиеся 28 июня в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией.
Армия
30 июня 2021 г. 11:47
В Баку продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения - ВИДЕО
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Продолжаются совместные тактические учения с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021", начавшиеся 28 июня в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На учениях, проводимых в целях улучшения взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе ведения боевых действий, развития у командиров навыков принятия военных решений и управления подразделениями, выполняются различные учебно-боевые задачи.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimlərində döyüş tapşırıqları icra olunur - VİDEO

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