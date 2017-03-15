Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Делегация главного командования ВМФ России прибыла в Азербайджан, где вместе с коллегами обсудит подготовку к международному этапу конкурса "Кубок моря-2017".

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны РФ.

Конкурс "Кубок моря-2017" пройдет в Азербайджане с 1 по 10 августа.

"Делегация офицеров Военно-морского флота России под руководством начальника управления боевой подготовки ВМФ контр-адмирала Виктора Кочемазова прибыла в Азербайджанскую Республику для участия в планирующей конференции, в ходе которой будет обсуждаться подготовка к проведению международного этапа конкурса "Кубок моря-2017", — говорится в сообщении.

Детали конкурса будут прорабатываться вместе с представителями командования ВМС Азербайджана. Также запланировано, что делегация ВМФ России посетит главную базу военно-морских сил Азербайджана "Пута".

"Вместе с нашими коллегами в течение нескольких дней мы будем разрабатывать подробную дорожную карту на подготовительный период, а также проработаем основные пункты положения о проведении международного этапа конкурса "Кубок моря —2017", — приводит пресс-служба Минобороны РФ слова Кочемазова.

Начальник управления боевой подготовки ВМФ добавил, что во время визита будут четко определены все аспекты системы начисления баллов по выполненным эпизодам, определены упражнения для экипажей кораблей, сформирована международная судейская бригада. В том числе предстоит оценить готовность инфраструктуры военно-морской базы к приему кораблей стран-участниц конкурса, размещению технического персонала, судейских бригад.

Конкурс "Кубок моря" проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ) с целью расширения дружеских отношений между флотами и военно-морскими силами государств — участников состязаний, а также совершенствования обеспечения морской безопасности.