В Баку почтили память военного пилота Рашада Атакишиева

7 января на II Аллее почетного захоронения состоялась церемония почтения памяти военного пилота Военно-воздушных сил Азербайджана полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Группа военнослужащих ВВС, члены семьи шехида и представители медиа возложили цветы к могиле Рашада Атакишиева и почтили его светлую память.
Генерал-майор Гасан Аловсадов рассказал о служебном пути, патриотизме и профессионализме Рашада Атакишиева.
Было отмечено, что память о нем навсегда сохранится в сердцах азербайджанского народа.
Члены семьи шехида выразили благодарность президенту Азербайджана и руководству Министерства обороны за внимание и заботу.