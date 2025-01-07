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В Баку почтили память военного пилота Рашада Атакишиева

В Баку почтили память военного пилота Рашада Атакишиева 7 января на II Аллее почетного захоронения состоялась церемония почтения памяти военного пилота Военно-воздушных сил Азербайджана полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева.
Армия
7 января 2025 г. 17:01
В Баку почтили память военного пилота Рашада Атакишиева

7 января на II Аллее почетного захоронения состоялась церемония почтения памяти военного пилота Военно-воздушных сил Азербайджана полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Группа военнослужащих ВВС, члены семьи шехида и представители медиа возложили цветы к могиле Рашада Атакишиева и почтили его светлую память.

Генерал-майор Гасан Аловсадов рассказал о служебном пути, патриотизме и профессионализме Рашада Атакишиева.

Было отмечено, что память о нем навсегда сохранится в сердцах азербайджанского народа.

Члены семьи шехида выразили благодарность президенту Азербайджана и руководству Министерства обороны за внимание и заботу.

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Версия на английском языке ФотоMemory of military pilot Rashad Atakishiyev honored in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid hərbi pilot Rəşad Atakişiyevin xatirəsi yad edilib

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