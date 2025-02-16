В Баку почтили память ставшего шехидом пилота ВВС Азербайджана

На второй Аллее почетного захоронения в Баку состоялась церемония памяти военного летчика Военно-воздушных сил Азербайджана (ВВС), шехида старшего лейтенанта Исмаилова Абу Бакра Вугар оглу.

На второй Аллее почетного захоронения в Баку состоялась церемония памяти военного летчика Военно-воздушных сил Азербайджана (ВВС), шехида старшего лейтенанта Исмаилова Абу Бакра Вугар оглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В мероприятии приняли участие группа военнослужащих ВВС, члены семьи шехида, а также представители общественности и группа школьников. Они посетили могилу военного летчика, возложили к нему цветы и с глубоким уважением почтили его память.

Боевые товарищи шехида подчеркнули, что память о нем всегда будет жить в сердце азербайджанского народа.

Члены семьи шехида выразили благодарность президенту Азербайджана и руководству Министерства обороны за проявленное внимание и заботу.