О нас
Аудио новости

В Баку почтили память пилотов-шехидов апрельских боев

В Баку почтили память пилотов-шехидов апрельских боев Во Второй Аллее шехидов была почтена память шехидов апрельских боев.
Армия
2 апреля 2022 г. 11:18
В Баку почтили память пилотов-шехидов апрельских боев

Во Второй Аллее шехидов была почтена память шехидов апрельских боев.

Как сообщает Report, во время памятного мероприятия была посещена могила пилотов - майора Тебриза Мусазаде, майора Урфана Велизаде и старшего лейтенанта Бекира Исмайлова, проявивших большой героизм и мужество в завоевании апрельской победы.

В церемонии почтения памяти приняли участие офицерский состав Военно-воздушных сил, боевые товарищи шехидов, члены их семей и родственники.

К могилам шехидов были возложены венки и прочитаны молитвы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоMartyred pilots of April fights commemorated in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAprel döyüşlərinin şəhid pilotlarının məzarı ziyarət olunub

Экслюзивные новости

ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
1 апреля 2022 г. 14:07
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
1 апреля 2022 г. 13:44
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
31 марта 2022 г. 18:19
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
31 марта 2022 г. 16:23
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
31 марта 2022 г. 15:31
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
31 марта 2022 г. 15:18
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
31 марта 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi