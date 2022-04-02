В Баку почтили память пилотов-шехидов апрельских боев

Во Второй Аллее шехидов была почтена память шехидов апрельских боев.
Как сообщает Report, во время памятного мероприятия была посещена могила пилотов - майора Тебриза Мусазаде, майора Урфана Велизаде и старшего лейтенанта Бекира Исмайлова, проявивших большой героизм и мужество в завоевании апрельской победы.
В церемонии почтения памяти приняли участие офицерский состав Военно-воздушных сил, боевые товарищи шехидов, члены их семей и родственники.
К могилам шехидов были возложены венки и прочитаны молитвы.