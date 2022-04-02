В Баку почтили память пилотов-шехидов апрельских боев

Во Второй Аллее шехидов была почтена память шехидов апрельских боев.

Во Второй Аллее шехидов была почтена память шехидов апрельских боев.

Как сообщает Report, во время памятного мероприятия была посещена могила пилотов - майора Тебриза Мусазаде, майора Урфана Велизаде и старшего лейтенанта Бекира Исмайлова, проявивших большой героизм и мужество в завоевании апрельской победы.

В церемонии почтения памяти приняли участие офицерский состав Военно-воздушных сил, боевые товарищи шехидов, члены их семей и родственники.

К могилам шехидов были возложены венки и прочитаны молитвы.