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В Баку почтили память Героя Отечественной войны Анара Алиева

В Баку почтили память Героя Отечественной войны Анара Алиева Во Второй Аллее шехидов в Баку 28 августа состоялось мероприятие по случаю дня рождения Героя Отечественной войны Анара Алиева.
Армия
28 августа 2022 г. 20:03
В Баку почтили память Героя Отечественной войны Анара Алиева

Во Второй Аллее шехидов в Баку 28 августа состоялось мероприятие по случаю дня рождения Героя Отечественной войны Анара Алиева.

Об этом передает Report со ссылкой на министерство обороны.

Группа офицеров ведомства, представители общественности Тертерского района, а также члены общественных организаций, участники Отечественной войны, члены семьи и товарищи посетили могилу героя, возложили к нему венок и цветы.

Сначала на церемонии поминовения минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, павших за суверенитет, территориальную целостность и свободу наших земель. Был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Выступавшие рассказали о славном жизненном пути героя, его безупречной службе Родине, проявленных им мужестве и отваге.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən Müharibəsi Qəhrəmanı Anar Əliyevin anım mərasimi keçirilib

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