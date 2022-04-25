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В Баку почтена память национального героя Азербайджана Альберта Агарунова

В Баку почтена память национального героя Азербайджана Альберта Агарунова 25 апреля при совместной организации Министерства обороны, Исполнительной власти Наримановского района, Государственного комитета по работе с диаспорой, Общественного объединения ветеранов-танкистов и Религиозной общины горских евреев Баку состоялась цере
Армия
25 апреля 2022 г. 17:10
В Баку почтена память национального героя Азербайджана Альберта Агарунова

25 апреля при совместной организации Министерства обороны, Исполнительной власти Наримановского района, Государственного комитета по работе с диаспорой, Общественного объединения ветеранов-танкистов и Религиозной общины горских евреев Баку состоялась церемония почтения памяти по случаю дня рождения командира танка еврейского происхождения, национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, ставшего шехидом в Первой Карабахской войне.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

К могиле национального героя Альберта Агарунова в Аллее шехидов, а затем к памятнику, воздвигнутому в Наримановском районе Баку, были возложены венки и цветы. В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие на церемонии военнослужащие Министерства обороны, сотрудники Исполнительной власти Наримановского района, Государственного комитета по работе с диаспорой, члены Религиозной общины горских евреев и Общественного объединения ветеранов-танкистов города Баку, члены семьи и близкие шехида, его боевые товарищи, а также представители общественности рассказали о славном жизненном и боевом пути Альберта Агарунова и поделились воспоминаниями.

А.Агарунов героически погиб 8 мая 1992 года в боях за оборону Шуши.

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Версия на английском языке ФотоRemembrance ceremony for National Hero Albert Agarunov held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Qəhrəman Albert Aqarunovun anım mərasimi keçirilib

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