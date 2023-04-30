В Баку отметили годовщину учреждения сил специального назначения

В Баку состоялось мероприятие, посвященное 24-й годовщине учреждения сил специального назначения (ССН) Министерства обороны Азербайджана.
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Сначала командующий ССН, Герой Отечественной войны генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и группа военнослужащих посетили могилы шехидов апрельских боев и Отечественной войны, возложили к ним цветы.
В мероприятии, которое продолжилось в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, приняли участие офицеры, прапорщики, а также находящиеся в запасе и отставке военнослужащие сил специального назначения. После того, как на сцену было вынесено знамя Победы в Отечественной войне, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и лиц, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана, был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.
На мероприятии личному составу было передано поздравление министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Была выражена благодарность Верховному Главнокомандующему и руководство Минобороны за внимание, заботу и доверие, проявленные к военнослужащим сил специального назначения.
Было подчеркнуто, что ССН в любой момент готовы на самом высоком уровне выполнить поставленную задачу в короткие сроки.