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В Баку отметили годовщину учреждения сил специального назначения

В Баку отметили годовщину учреждения сил специального назначения В Баку состоялось мероприятие, посвященное 24-й годовщине учреждения сил специального назначения (ССН) Министерства обороны Азербайджана.
Армия
30 апреля 2023 г. 14:20
В Баку отметили годовщину учреждения сил специального назначения

В Баку состоялось мероприятие, посвященное 24-й годовщине учреждения сил специального назначения (ССН) Министерства обороны Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Сначала командующий ССН, Герой Отечественной войны генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и группа военнослужащих посетили могилы шехидов апрельских боев и Отечественной войны, возложили к ним цветы.

В мероприятии, которое продолжилось в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, приняли участие офицеры, прапорщики, а также находящиеся в запасе и отставке военнослужащие сил специального назначения. После того, как на сцену было вынесено знамя Победы в Отечественной войне, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и лиц, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана, был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии личному составу было передано поздравление министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Была выражена благодарность Верховному Главнокомандующему и руководство Минобороны за внимание, заботу и доверие, проявленные к военнослужащим сил специального назначения.

Было подчеркнуто, что ССН в любой момент готовы на самом высоком уровне выполнить поставленную задачу в короткие сроки.

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