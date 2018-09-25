В Баку открылась Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018

© Report/ Elchin Murad

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Баку открылась третья Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018.

Как сообщает Report, в выставке, проходящей в Бакинском экспо-центре, принимают участие 224 компании, представляющие 29 стран мира.

В ADEX 2018 принимают участие Азербайджан, Беларусь, Франция, Израиль, Пакистан, Россия, Сербия, Турция, Украина и т.д.

В экспозиции представлены системы противовоздушной и противоракетной обороны, военное судостроение, изготовление и модернизация оружейных систем, военно-научное исследование, системы PUA, робото-технические комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы и снаряжение, системы демилитаризации, ракетное и артиллерийское оружие, системы реактивного залпового огня, оптико-электронная и лазерная техника, тяжелая техника, подводные лодки, системы кибербезопасности, радиоэлектронной войны и командования, управления, связи, компьютерные, разведывательные, наблюдательные и информационные системы военно-морских сил (ВМС), железнодорожная техника и оборудование, технологии и оборудование по оружейному производству, ремонту и утилизации, а также продукция других секторов.

Отметим, что инициатором выставки является министерство оборонной промышленности и поддерживается министерством обороны. Организатором выставки выступила компания Caspian Event Organisers (CEO).

Выставка продлится до 27 сентября.