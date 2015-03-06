​В Баку организован семинар для высокопоставленных представителей Национальной армии Афганистана

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Баку организован пятидневный семинар для высокопоставленных представителей Национальной армии Афганистана на тему: "Гражданский надзор над Вооруженными силами".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, на мероприятии, проведенном в Университете АДА, представители государственных структур Азербайджана и НАТО презентовали брифинги на различные темы по модулям.

Офицер министерства обороны, полковник-лейтенант Намик Гамидли выступил с докладом на тему "Опыт Азербайджана в области гражданского надзора над Вооруженными силами".