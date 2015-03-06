 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку организован семинар для высокопоставленных представителей Национальной армии Афганистана

    Представители НАТО презентовали брифинги на различные темы по модулям

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Баку организован пятидневный семинар для высокопоставленных представителей Национальной армии Афганистана на тему: "Гражданский надзор над Вооруженными силами".

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, на мероприятии, проведенном в Университете АДА, представители государственных структур Азербайджана и НАТО презентовали брифинги на различные темы по модулям.

    Офицер министерства обороны, полковник-лейтенант Намик Гамидли выступил с докладом на тему "Опыт Азербайджана в области гражданского надзора над Вооруженными силами".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi