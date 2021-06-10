В Баку обсуждены направления военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

10 июня заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился в Баку с делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакистана генерал-майором Науманом Закарией.

10 июня заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился в Баку с делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакистана генерал-майором Науманом Закарией.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения отношений между армиями двух стран, основывающихся на дружественных и братских связях.

На встрече были обсуждены основные направления двустороннего военного сотрудничества, в том числе вопросы проведения военных учений с привлечением различных видов войск, организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом.

Глава пакистанской военной делегации выразил готовность своей страны принять участие в процессе разминирования и восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана.