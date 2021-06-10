О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку обсуждены направления военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

В Баку обсуждены направления военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном 10 июня заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился в Баку с делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакистана генерал-майором Науманом Закарией.
Армия
10 июня 2021 г. 18:10
В Баку обсуждены направления военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

10 июня заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился в Баку с делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакистана генерал-майором Науманом Закарией.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения отношений между армиями двух стран, основывающихся на дружественных и братских связях.

На встрече были обсуждены основные направления двустороннего военного сотрудничества, в том числе вопросы проведения военных учений с привлечением различных видов войск, организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом.

Глава пакистанской военной делегации выразил готовность своей страны принять участие в процессе разминирования и восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan and Pakistan discuss military cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan ordularının birgə təlimləri məsələsi müzakirə olunub

Экслюзивные новости

В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 11:12
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28
Каучуковая девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
Фото"Каучуковая" девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
8 июня 2021 г. 17:46
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi