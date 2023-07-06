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В Баку обсудили сотрудничество Азербайджана и НАТО

В Баку обсудили сотрудничество Азербайджана и НАТО В соответствии с планом сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2023 год, в Баку состоялась рабочая встреча экспертной группы с представителями НАТО.
Армия
6 июля 2023 г. 10:34
В Баку обсудили сотрудничество Азербайджана и НАТО

В соответствии с планом сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2023 год, в Баку состоялась рабочая встреча экспертной группы с представителями НАТО.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Находящаяся в Азербайджане делегация во главе с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом посетила Управление международного военного сотрудничества Минобороны.

На встрече полковник Махир Байрамов рассказал об успешном развитии отношений между Азербайджаном и НАТО и успешных реформах в армии Азербайджана, а также ее вкладе в миротворческие операции.

Заявив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, генерал-майор С.Фикс отметил, что активное участие наших военнослужащих в программах НАТО высоко ценится.

На встрече была достигнута предварительная договоренность о плане мероприятий на следующий год.

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