В Баку обсудили сотрудничество Азербайджана и НАТО

В соответствии с планом сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2023 год, в Баку состоялась рабочая встреча экспертной группы с представителями НАТО.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Находящаяся в Азербайджане делегация во главе с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом посетила Управление международного военного сотрудничества Минобороны.
На встрече полковник Махир Байрамов рассказал об успешном развитии отношений между Азербайджаном и НАТО и успешных реформах в армии Азербайджана, а также ее вкладе в миротворческие операции.
Заявив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, генерал-майор С.Фикс отметил, что активное участие наших военнослужащих в программах НАТО высоко ценится.
На встрече была достигнута предварительная договоренность о плане мероприятий на следующий год.