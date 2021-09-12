В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана

Совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана называются “Три брата-2021”

Сегодня в Баку впервые состоятся совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана “Три брата - 2021”.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений специального назначения дружественных и партнерских стран в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом.

Международные учения "Три брата - 2021" продлятся до 20 сентября.