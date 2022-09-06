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В Баку начинает работу 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX"

В Баку начинает работу 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX" Свыше 200 компаний из 26 стран примут участие в 4-ой Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX", которая пройдет в Баку 6-8 сентября.
Армия
6 сентября 2022 г. 09:21
В Баку начинает работу 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX

Свыше 200 компаний из 26 стран примут участие в 4-ой Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX", которая пройдет в Баку 6-8 сентября.

Как сообщает Report, мероприятие состоится по инициативе и при организационной поддержке Министерства оборонной промышленности Азербайджана и при поддержке Министерства обороны Азербайджана.

На стендах Министерства оборонной промышленности Азербайджана будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники отечественного производства. Участники мероприятия смогут ознакомиться с новинками оборонного комплекса страны, а также существующими и растущими возможностями Вооруженных Сил Азербайджана.

Cреди участников выставки ведущие компании оборонной отрасли из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и других стран. В выставке этого года впервые примут участие компании из Иордании. Беларусь, Иран, Израиль, Казахстан, Пакистан, Россия, Турция и другие страны будут участвовать со своими национальными стендами.

На выставке будут представлены: воздушные суда и авиационные системы; морские суда и военно-морские системы; боевые транспортные средства; радио-электронные системы, C4ISR; оптико-электронное оборудование и системы; беспилотные системы; военное обмундирование и экипировка, оружие и боеприпасы; симуляторы и тренажёры; средства радиационной, химической и биологической защиты (РХБ), а также военные организации и предприятия по продвижению экспорта и т.д.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Bakıda 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə sərgisi “ADEX” başlayır

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