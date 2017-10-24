В Баку началось заседание совместной рабочей группы Азербайджан-Иран по вопросам военного сотрудничества

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ 24-го октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран, руководителем с иранской стороны Совместной рабочей группы по двусторонним военным связям и военно-техническому сотрудничеству генерал-майором Ходжатуллахом Горейши.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны генерал-полковник З.Гасанов поздравил в связи с началом в Баку работы Совместной рабочей Группы по военным связям и военно-техническому сотрудничеству между министерствами обороны двух стран и подчеркнул, что это сыграет важную роль в дальнейшем развитии отношений в сфере обороны и безопасности. Было отмечено, что фундамент проводящегося сегодня заседания был заложен во время обсуждения вопросов создания совместной рабочей группы между вооруженными силами двух стран, состоявшихся в ходе встреч, проведенных в рамках визита министра обороны Ирана в Азербайджан в 2015 году.

Министр обороны довел до сведения гостя, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы на протяжении многих лет находятся под оккупацией Армении, в результате которой более одного миллиона людей стали вынужденными переселенцами, добавив, что противник по сей день продолжает нагнетать обстановку на фронте.

Выразив удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества в военной сфере, генерал-майор Х.Горейши отметил значимость взаимных визитов военных специалистов в развитии этих отношений. Касаясь военно-политической ситуации на Южном Кавказе, в том числе нагорно-карабахской проблемы, гость, подчеркнув важность мирного урегулирования конфликта, довел до сведения, что Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества двух стран в военной сфере, вопросах безопасности в бассейне Каспийского моря и других проблемах, представляющих взаимный интерес.

Сегодня в Баку началась первая встреча Совместной рабочей группы по военному сотрудничеству между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран.

Стороны обсудят вопросы сотрудничества в военной, военно-технической сфере, а также в области военной медицины и здравоохранения, проведения культурных и спортивных мероприятий, в том числе военно-гражданское сотрудничество и другие направления.

Встреча продлится до 25-го октября.