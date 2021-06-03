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В Баку началось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

В Баку началось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня 3 июня в Баку приступило к работе 13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.
Армия
3 июня 2021 г. 11:11
В Баку началось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
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3 июня в Баку приступило к работе 13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На заседании обсуждается нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, рассматриваются перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах.

Следует отметить, что сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны – второй начальник Генерального штаба корпусной генерал Сельджук Байрактароглу.

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Версия на английском языке Meeting of Azerbaijan-Turkey High-Level Military Dialogue kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan-Türkiyə yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclası başlayıb

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