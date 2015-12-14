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    ​В Баку началось 8-ое заседание Военного диалога высокого уровня между Азербайджаном и Турцией

    Обсуждения в рамках военного диалога подытожатся 15 декабря

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ 14 декабря в Баку началось 8-ое заседание Военного диалога высокого уровня между Азербайджаном и Турцией. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Участники заседания в очередной раз рассмотрят нынешний уровень сотрудничества во вспомогательных рабочих группах по военно-политическому сотрудничеству, сотрудничеству в оборонной промышленности и в вопросах материально-технического обеспечения.

    Здесь также обсудят основные направления деятельности по реализации предстоящих задач.

    Обсуждения в рамках военного диалога подытожатся 15 декабря. 

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