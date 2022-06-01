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В Баку начались тренинги НАТО

В Баку начались тренинги НАТО В рамках программы сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2022 год между Министерством обороны Азербайджана и НАТО, мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунссуме (Королевство Нидерланды), проводит
Армия
1 июня 2022 г. 12:58
В Баку начались тренинги НАТО

В рамках программы сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2022 год между Министерством обороны Азербайджана и НАТО, мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунссуме (Королевство Нидерланды), проводит учебный курс на тему "Процесс планирования операции в НАТО" в Институте военного управления при Национальном университете обороны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе курса слушателям предоставляется общая информация о НАТО, его штатной структуре и брифингах по различным направлениям, связанным с процессом планирования операций.

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