В Баку начались тренинги НАТО

В рамках программы сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2022 год между Министерством обороны Азербайджана и НАТО, мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунссуме (Королевство Нидерланды), проводит

В рамках программы сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2022 год между Министерством обороны Азербайджана и НАТО, мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунссуме (Королевство Нидерланды), проводит учебный курс на тему "Процесс планирования операции в НАТО" в Институте военного управления при Национальном университете обороны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе курса слушателям предоставляется общая информация о НАТО, его штатной структуре и брифингах по различным направлениям, связанным с процессом планирования операций.