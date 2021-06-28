В Баку начались совместные азербайджано-турецкие тактические учения

Согласно заключенному между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой соглашению о сотрудничестве в военной сфере, с 28 июня в Баку начались совместные тактические учения с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021".

Согласно заключенному между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой соглашению о сотрудничестве в военной сфере, с 28 июня в Баку начались совместные тактические учения с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является улучшение взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе проведения боевых операций, развитие у командиров навыков принятия военных решений, и управленческих способностей.

В учениях, которые продлятся до 30 июня, задействовано до 600 военнослужащих личного состава, до 40 единиц танков и другой бронетехники, до 20 артиллерийских установок и минометов разного калибра, 7 боевых и транспортных вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата различного назначения, до 50 единиц автомобильной техники.