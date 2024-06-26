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В Баку проходят шествия военнослужащих

В Баку проходят шествия военнослужащих В Баку по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.
Армия
26 июня 2024 г. 11:20
В Баку проходят шествия военнослужащих

В Баку по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Как сообщает Report, шествия проходят по пяти маршрутам.

10:42

В Баку по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил начались шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Как сообщает Report, шествия проходят по пяти маршрутам.

Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - киноцентр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь "Азадлыг" - торговый центр AMAY;

Аллея шехидов - комплекс Flame Towers - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота - Азербайджанский государственный кукольный театр - круг "Азнефть" - памятник "Бахрам Гюр";

Парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Хаквердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов;

Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;

Памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджана - торговый центр 28 Mall.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının müxtəlif küçələrində hərbçilərin yürüşü keçirilir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Soldiers march through Baku in spectacular Armed Forces Day celebration

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