В Баку проходят шествия военнослужащих

В Баку по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.
Как сообщает Report, шествия проходят по пяти маршрутам.
В Баку по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил начались шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.
Как сообщает Report, шествия проходят по пяти маршрутам.
Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - киноцентр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь "Азадлыг" - торговый центр AMAY;
Аллея шехидов - комплекс Flame Towers - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота - Азербайджанский государственный кукольный театр - круг "Азнефть" - памятник "Бахрам Гюр";
Парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Хаквердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов;
Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;
Памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджана - торговый центр 28 Mall.