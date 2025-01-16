В воинских частях введены временные ограничения на встречи с молодыми солдатами

Министерство обороны Азербайджана вводит временные ограничения на встречи с молодыми солдатами в воинских частях на фоне роста случаев заражения сезонными вирусными инфекциями в стране.

Министерство обороны Азербайджана вводит временные ограничения на встречи с молодыми солдатами в воинских частях на фоне роста случаев заражения сезонными вирусными инфекциями в стране.

Как сообщили Report в оборонном ведомстве, целью является защита здоровья военнослужащих, находящихся в периоде адаптации.

Отмечается, что ограниченное общение с общественностью позволяет командно-начальствующему составу и военно-медицинскому персоналу проводить эффективные профилактические мероприятия для защиты здоровья военнослужащих.

Предотвращение случаев заражения обеспечивается путем проведения разъяснительных бесед с личным составом, информирования их о правилах правильного питания и личной гигиены, важности комплексных профилактических мер при повседневной деятельности.

"Просим общественность с пониманием отнестись к указанному ограничению и не посещать воинские части", - говорится в заявлении.