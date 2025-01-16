О нас

В воинских частях введены временные ограничения на встречи с молодыми солдатами

В воинских частях введены временные ограничения на встречи с молодыми солдатами Министерство обороны Азербайджана вводит временные ограничения на встречи с молодыми солдатами в воинских частях на фоне роста случаев заражения сезонными вирусными инфекциями в стране.
Армия
16 января 2025 г. 13:04
В воинских частях введены временные ограничения на встречи с молодыми солдатами

Министерство обороны Азербайджана вводит временные ограничения на встречи с молодыми солдатами в воинских частях на фоне роста случаев заражения сезонными вирусными инфекциями в стране.

Как сообщили Report в оборонном ведомстве, целью является защита здоровья военнослужащих, находящихся в периоде адаптации.

Отмечается, что ограниченное общение с общественностью позволяет командно-начальствующему составу и военно-медицинскому персоналу проводить эффективные профилактические мероприятия для защиты здоровья военнослужащих.

Предотвращение случаев заражения обеспечивается путем проведения разъяснительных бесед с личным составом, информирования их о правилах правильного питания и личной гигиены, важности комплексных профилактических мер при повседневной деятельности.

"Просим общественность с пониманием отнестись к указанному ограничению и не посещать воинские части", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MN: Hərbi hissələrdə gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub

Экслюзивные новости

Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi