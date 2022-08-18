Международная оборонная выставка в Баку соберет более 200 компаний из 26 стран

4-я Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX" пройдет в Бакинском Экспо-центре с 6 по 8 сентября по инициативе и при организационной поддержке Министерства оборонной промышленности и поддержке Министерства обороны Азербайджанской Республики.

4-я Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX" пройдет в Бакинском Экспо-центре с 6 по 8 сентября по инициативе и при организационной поддержке Министерства оборонной промышленности и поддержке Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

Выставка проводится вновь после длительного перерыва, вызванного пандемией COVID-19.

Выставка современного вооружения и техники ADEX продемонстрирует силу и мощь военно-промышленного комплекса Азербайджанской Республики и мировых компаний.

ADEX соберет более 200 компаний из 26 стран и займет три павильона, а также открытую площадку Бакинского Экспо-центра. Среди участников выставки ведущие компании оборонной отрасли из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и других стран. В выставке этого года впервые примут участие компании из Иордании. Беларусь, Иран, Израиль, Казахстан, Пакистан, Россия, Турция и другие страны будут участвовать со своими национальными стендами.

Следует отметить, что особое значение выставки ADEX, проводимой впервые после славной победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, заключается в демонстрации мощи военно-промышленного комплекса страны и современного оружия, которое сыграло исключительную роль в победе нашей армии.

Стенды Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики будут размещены в первом и третьем залах Бакинского Экспо-центра, где будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники отечественного производства. Участники мероприятия смогут ознакомиться с новинками оборонного комплекса страны, а также существующими и растущими возможностями Вооруженных Сил Азербайджана.

Масштабная демонстрация самых современных видов вооружений на выставке ADEX будет способствовать техническому переоснащению Вооруженных Сил, создаст условия для конструктивного общения, обмена опытом, налаживания эффективных связей между отечественными и зарубежными специалистами в военно-технической сфере.

На выставке будут представлены: воздушные суда и авиационные системы; морские суда и военно-морские системы; боевые транспортные средства; радио-электронные системы, C4ISR; оптико-электронное оборудование и системы; беспилотные системы; военное обмундирование и экипировка, оружие и боеприпасы; симуляторы и тренажёры; средства радиационной, химической и биологической защиты (РХБ), а также военные организации и предприятия по продвижению экспорта и т.д.

Одновременно с ADEX будет проходить 13-ая Международная Выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" Securex Caspian, на которой будут представлены перспективные модели вооружения и системы комплексной защиты для правоохранительных, пограничных, спасательных, пожарных и специальных служб. Данная выставка организована при поддержке Министерства оборонной промышленности, Службы государственной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Выставка Securex Caspian будет способствовать созданию благоприятных условий для развития сотрудничества, обмена опытом, а также послужит решению прикладных задач в области обеспечения внутренней безопасности государства, общества и граждан. Выставку посетят руководители правоохранительных и спасательных ведомств, аварийно-спасательных и пограничных служб Азербайджана, международные делегации, а также специалисты, занимающиеся вопросами безопасности городской инфраструктуры, транспорта, промышленных предприятий и т.д.