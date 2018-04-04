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    В Баку эксперты командования Сухопутных войск США в Европе проводят семинар

    На семинаре участвуют военнослужащие Азербайджанской Армии© Mod.gov.az

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Эксперты Командования Сухопутных войск США в Европе (USAREUR) проводят в Баку семинар на тему "Процесс принятия военного решения в ходе миротворческих операций".

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе мероприятия эксперты USAREUR представят брифинги по процессу принятия военного решения в соответствии с миротворческой средой и другим темам.

    На семинаре, который продлится до 5-го апреля, участвуют военнослужащие Азербайджанской армии.

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