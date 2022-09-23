В Баку пройдут курсы НАТО

В Баку пройдут курсы НАТО.

В Баку пройдут курсы НАТО.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В столицу Азербайджана уже прибыли международные инструкторы курса НАТО "База данных Концепции оперативных возможностей (КОВ)" (OCC E&F Database Training Course).

На подготовительном этапе инструкторы в составе отечественных и зарубежных специалистов уточняют темы курса и поставленные задачи.

Основной целью проведения курса является обучение военнослужащих, привлекаемых к программе КОВ в штабах НАТО и странах-партнерах, к использованию базы данных на этапе планирования и реализации мероприятий КОВ.

Курс, который будет организован в нашей стране во второй раз, стартует 26 сентября.