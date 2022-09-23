О нас

В Баку пройдут курсы НАТО

В Баку пройдут курсы НАТО В Баку пройдут курсы НАТО.
Армия
23 сентября 2022 г. 19:30
В Баку пройдут курсы НАТО

В Баку пройдут курсы НАТО.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В столицу Азербайджана уже прибыли международные инструкторы курса НАТО "База данных Концепции оперативных возможностей (КОВ)" (OCC E&F Database Training Course).

На подготовительном этапе инструкторы в составе отечественных и зарубежных специалистов уточняют темы курса и поставленные задачи.

Основной целью проведения курса является обучение военнослужащих, привлекаемых к программе КОВ в штабах НАТО и странах-партнерах, к использованию базы данных на этапе планирования и реализации мероприятий КОВ.

Курс, который будет организован в нашей стране во второй раз, стартует 26 сентября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Baku to host NATO course
Версия на азербайджанском языке Bakıda NATO kursu keçiriləcək

Другие новости из категории

В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
ФотоВ Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
23 сентября 2022 г. 12:09
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
23 сентября 2022 г. 10:36
Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции Минобороны Азербайджана
ФотоДелегация Казахстана посетила Управление военной полиции Минобороны Азербайджана
23 сентября 2022 г. 09:44
В ВМС Азербайджана завершены командно-штабные учения
ФотоВ ВМС Азербайджана завершены командно-штабные учения
22 сентября 2022 г. 17:57
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
22 сентября 2022 г. 12:21
Губернатор штата Оклахома выступил с заявлением о партнерстве с Азербайджанской армией
ФотоГубернатор штата Оклахома выступил с заявлением о партнерстве с Азербайджанской армией
22 сентября 2022 г. 02:03
Минобороны: Информация об обстреле позиций Азербайджанской армии безосновательны
Минобороны: Информация об обстреле позиций Азербайджанской армии безосновательны
21 сентября 2022 г. 22:08
Погибшим в результате несчастного случая военнослужащим предлагается присвоить статус шехида
Погибшим в результате несчастного случая военнослужащим предлагается присвоить статус шехида
21 сентября 2022 г. 12:51
Обсуждены перспективы развития азербайджано-узбекского военного сотрудничества
ФотоОбсуждены перспективы развития азербайджано-узбекского военного сотрудничества
21 сентября 2022 г. 12:01
Обнаружены еще 90 мин, установленных армянами в Лачыне
ФотоОбнаружены еще 90 мин, установленных армянами в Лачыне
21 сентября 2022 г. 10:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi