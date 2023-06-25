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В Баку, Барде и Шуше будут организованы шествия военнослужащих

В Баку, Барде и Шуше будут организованы шествия военнослужащих По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил в объединениях, соединениях и специальных военно-учебных заведениях Азербайджанской Армии будет проведен цикл мероприятий.
Армия
25 июня 2023 г. 19:06
В Баку, Барде и Шуше будут организованы шествия военнослужащих

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил в объединениях, соединениях и специальных военно-учебных заведениях армии Азербайджана будет проведен цикл мероприятий.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В воинских частях будут организованы занятия по общественно-политической подготовке, "круглые столы", конференции, экскурсии в музеи, в том числе книжные выставки, экспозиции фотографий и живописи, показы документальных и художественных фильмов. Будут посещены могилы шехидов, проведены встречи с их семьями.

В рамках цикла мероприятий в Баку, Барде и Шуше будут организованы шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

На праздничных мероприятиях будут представлены концертные программы с участием Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, деятелей культуры и искусства, а также коллективов районных отделов культуры.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakı, Bərdə və Şuşada bayram münasibətilə hərbi yürüş keçiriləcək

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