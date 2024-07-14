В Бакинском военном колледже состоялось мероприятие под названием "Сердце, горящее как факел"

В музее-лектории Гейдара Алиева Бакинского военного колледжа при Национальном университете обороны состоялось мероприятие под названием "Сердце, горящее как факел", посвященное 55-й годовщине прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара

В музее-лектории Гейдара Алиева Бакинского военного колледжа при Национальном университете обороны состоялось мероприятие под названием "Сердце, горящее как факел", посвященное 55-й годовщине прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, профессорско-преподавательский состав и курсанты Национального университета обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и героических сынов Родины, ставших шехидами во имя независимости Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В музее-лектории Гейдара Алиева гости ознакомились с экспозицией, отражающей богатое наследие общенационального лидера.

Выступившие рассказали о реформах в общественно-политической жизни Азербайджана после избрания Гейдара Алиева на пост первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана, подчеркнув развитие страны за короткий срок.

Отмечалось, что создание Гейдаром Алиевым в 1971 году Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского стало одним из главных шагов в формировании офицерского контингента Азербайджанской армии.

На мероприятии было отменено, что Гейдар Алиев был приведен к власти в июне 1993 года по настойчивому требованию азербайджанского народа, были доведены до сведения его исключительные заслуги в создании современной Азербайджанской армии, превращении ее в организованную силу.

Была также подчеркнута славная победа Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством достойного преемника общенационального лидера - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

В заключение был продемонстрирован короткометражный видеоролик, отражающий жизнь и политическую деятельность общенационального лидера.

Мероприятие завершилось концертной программой в исполнении солистов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.