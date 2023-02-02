Фоторепортаж из Бахмута, где идут тяжелые бои

Ситуация в городе Бахмут Донецкой области Украины еще более обострилась

Ситуация в городе Бахмут Донецкой области Украины еще более обострилась.

Об этом передает сотрудник восточноевропейского бюро Report из Бахмута.

Российская армия, непрерывно атакуя, не может прорвать оборону украинской армии. Тем не менее, в результате продолжающихся несколько месяцев обстрелов в городе разрушена система коммуникаций, подавляющее большинство домов либо полностью разрушены, либо пришли в негодность. Город обеспечивается продовольствием благодаря завозимой из украинского тыла гуманитарной помощи.

Представляем фоторепортаж из Бахмута.