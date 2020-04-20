В Азербайджанской армии приступили к увольнению в запас

Начиная с сегодняшнего дня воинские части Министерства обороны приступили к увольнению в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В связи с исполнением распоряжения президента Азербайджанской Республики "O призыве с 1 по 30 апреля 2020 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы" в соответствии с приказом министра обороны в объединениях, соединениях и воинских частях проводятся соответствующие мероприятия.

По поручению министра обороны, уволенные в запас военнослужащие организованно и по установленным маршрутам доставляются в города и районы транспортными средствами Министерства обороны.