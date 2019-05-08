Согласно плану подготовки 2019-го учебного года, проведена научно-практическая конференция военных топографов и гидрографов на тему "Обеспечение перехода на единую систему координат и перспективы применения геоинформационных систем в Азербайджанской Армии".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На конференции, организованной Управлением навигации и картографии Министерства обороны, были отмечены важность стратегических и тактических характеристик современного вооружения и военной техники, принятых на вооружение Азербайджанской Армии, а также эффективность применения цифровых, векторных карт и геоинформационных систем, успешно используемых в их системе управления.

В ходе мероприятия были представлены презентации об использовании новых технологий во время проведения фотографических работ и геодезических измерений, применении современного программного обеспечения в процессе подготовки карт различной проекции и координатной системы и переходе на систему единых координат.