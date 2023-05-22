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В азербайджанской армии завершились соревнования по военному пятиборью

В азербайджанской армии завершились соревнования по военному пятиборью В азербайджанской армии завершено первенство по военному пятиборью, проведенное согласно плану подготовки на 2023 учебный год, утвержденному министром обороны.
Армия
22 мая 2023 г. 10:44
В азербайджанской армии завершились соревнования по военному пятиборью

В азербайджанской армии завершено первенство по военному пятиборью, проведенное согласно плану подготовки на 2023 учебный год, утвержденному министром обороны.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Участвующие в соревновании военнослужащие показали высокий профессионализм в соревнованиях по бегу с препятствиями, стрельбе из автомата на 200 метров, метанию гранат, кроссу на 8 километров и плаванию.

На церемонии награждения было отмечено, что помимо боевой подготовки для военнослужащих важно постоянно поддерживать физическую форму на высоком уровне. Благодаря проводимым в армии соревнованиям подобного рода, а также созданию здоровой конкуренции среди личного состава повышается интерес к спорту среди молодежи.

По итогам соревнований, проходивших в условиях серьезной конкуренции, команды "Военный институт", "Сухопутные войска" и "ВВС" заняли первое, второе и третье места соответственно.

В личном зачете первое место было присуждено курсанту Равану Кетанову, второе - сержанту-сверхсрочнику Эюбу Эюбову, третье - курсанту Тогрулу Гасанову.

В завершение победителям были вручены дипломы, кубки и медали.

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Версия на английском языке ФотоMilitary pentathlon championship in Azerbaijani Army ends
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda hərbi beşnövçülük üzrə birincilik yarışı başa çatıb

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