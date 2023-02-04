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В Азербайджанской армии выполнены практические упражнения по огневой подготовке

В Азербайджанской армии выполнены практические упражнения по огневой подготовке В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, выполнены практические упражнения стрельб из стрелкового оружия и снайперских винтовок.
Армия
4 февраля 2023 г. 10:14
В Азербайджанской армии выполнены практические упражнения по огневой подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, выполнены практические упражнения стрельб из стрелкового оружия и снайперских винтовок.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

До начала стрельб личному составу были разъяснены правила безопасности, проведены занятия в целях повышения теоретических знаний военнослужащих.

Ознакомившись с условиями стрельб, военнослужащие различных категорий успешно выполнили на тренировочных площадках задачи по приведению оружия в боевую готовность и уничтожению обнаруженных целей условного противника.

В ходе учебных огневых тренировок, проводимых в полевых условиях, основное внимание уделено повышению навыков личного состава по уничтожению целей точным огнем с соблюдением правил прицеливания.

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Версия на английском языке Practical exercises on fire training performed in Azerbaijani army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda atəş hazırlığı üzrə praktiki çalışmalar yerinə yetirilib

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