 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В азербайджанской армии вооружение и военная техника переводятся на зимний режим эксплуатации - ВИДЕО

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Во всех воинских частях и подразделениях азербайджанской армии осуществляется процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

    Как сообщили Report в пресс-службе минобороны, с целью обеспечения бесперебойной и устойчивой эксплуатации вооружения и военной техники в зимний период все воинские части в централизованном порядке обеспечены горюче-смазочными материалами, а также другими необходимыми запасными частями и оборудованием.

    В пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, заменены горюче-смазочные материалы, а также выполнено плановое обслуживание военной и специальной техники.

    Перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации нацелен на повышение боеспособности воинских частей в холодных климатических условиях, в горно-равниной местности, в дневное и ночное время суток, а также на поддержание их высокой боеготовности.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi