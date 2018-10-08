В азербайджанской армии вооружение и военная техника переводятся на зимний режим эксплуатации - ВИДЕО

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Во всех воинских частях и подразделениях азербайджанской армии осуществляется процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

Как сообщили Report в пресс-службе минобороны, с целью обеспечения бесперебойной и устойчивой эксплуатации вооружения и военной техники в зимний период все воинские части в централизованном порядке обеспечены горюче-смазочными материалами, а также другими необходимыми запасными частями и оборудованием.

В пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, заменены горюче-смазочные материалы, а также выполнено плановое обслуживание военной и специальной техники.

Перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации нацелен на повышение боеспособности воинских частей в холодных климатических условиях, в горно-равниной местности, в дневное и ночное время суток, а также на поддержание их высокой боеготовности.