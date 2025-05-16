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В азербайджанской армии вооружение и техника переведены на весенне-летний режим эксплуатации

В азербайджанской армии вооружение и техника переведены на весенне-летний режим эксплуатации В азербайджанской армии вооружение и техника переведены на весенне-летний режим эксплуатации
Армия
16 мая 2025 г. 11:58
В азербайджанской армии вооружение и техника переведены на весенне-летний режим эксплуатации

Во всех видах войск и воинских частях азербайджанской армии в соответствии с планом подготовки на 2025 год проведены комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники, а также авиационных средств на весенне-летний режим эксплуатации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В целях обеспечения бесперебойной и стабильной эксплуатации вооружения и техники в весенне-летний период в пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, с учетом особенностей климатических условий произведена замена горюче-смазочных материалов, проверено состояние электросистем и выполнено сезонное обслуживание техники.

В рамках проводимых мероприятий воинские части в централизованном порядке были полностью обеспечены необходимыми запчастями и оборудованием.

Отметим, что все запланированные мероприятия по дальнейшему повышению боеспособности подразделений, а также поддержанию высокого уровня боевой подготовки в связи с переводом вооружения и техники на весенне-летний режим эксплуатации были осуществлены с соблюдением правил безопасности.

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Версия на английском языке ФотоWeapons and military vehicles of Azerbaijan Army transferred into spring-summer operation mode
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusu silah və texnika yaz-yay mövsümü istismarı rejiminə keçib

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