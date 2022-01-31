В Азербайджанской армии уделяется особое внимание подготовке коммандос

В воинских частях коммандос Сухопутных войск, созданных в рамках реформ, проводимых в Азербайджанской армии по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, организации служебно-боевой д

В воинских частях коммандос Сухопутных войск, созданных в рамках реформ, проводимых в Азербайджанской армии по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, организации служебно-боевой деятельности уделяется особое внимание.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Все объекты в воинских частях коммандос построены в соответствии с современными требованиями, оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. Здесь созданы соответствующие условия для качественной организации служебно-боевой деятельности и эффективного досуга, что позволяет проводить интенсивные учебные тренировки с коммандос на высоком уровне в соответствии с планом боевой подготовки.

С учетом опыта, обретенного в Отечественной войне, и при участии профессиональных турецких офицеров обеспечивается поддержание высокого уровня боеготовности коммандос и совершенствование их практических навыков.

На учениях, проводимых в условиях, максимально приближенных к боевым, коммандос на местности со сложным рельефом выполняют передислокацию на военных вертолетах и другими методами.

В ходе учений коммандос успешно выполняют задачи по прорыву полосы препятствий в условиях непосредственного соприкосновения, ведению боевых действий в гористой местности, проникновению в глубину обороны, а также по окружению и нейтрализации диверсионной группы условного противника, оказывающего сопротивление в укрытиях и населенных пунктах.