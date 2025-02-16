В азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 16 февраля в азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 16 февраля в азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Под аккомпанемент военных оркестров состоялся торжественный вынос на плац боевого знамени, после чего мероприятия были объявлены открытыми.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Новобранцы торжественно принесли Военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине.

Выступившие на церемониях представители Министерства обороны и командиры воинских частей поздравили новобранцев со знаменательным днем, призвали их быть верными Родине, государству, Верховному Главнокомандующему и Военной присяге, служить образцово, глубоко постигать секреты вооружения и техники, постоянно повышать боевую подготовку, точно и своевременно выполнять приказы и указания командно-начальствующего состава, и быть готовыми в любой момент защитить наши земли.

Церемонии принесения присяги завершились торжественным шествием военнослужащих перед трибунами.