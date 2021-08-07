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В Азербайджанской армии состоятся церемонии принятия военной присяги

В Азербайджанской армии состоятся церемонии принятия военной присяги По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 8 августа в частях и подразделениях Азербайджанской армии состоятся церемонии принятия новобранцами военной присяги.
Армия
7 августа 2021 г. 12:06
В Азербайджанской армии состоятся церемонии принятия военной присяги

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 8 августа в частях и подразделениях Азербайджанской армии состоятся церемонии принятия новобранцами военной присяги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Церемонии начнутся с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем новобранцы торжественно примут присягу на верность Родине.

В завершение личный состав пройдет перед трибуной торжественным маршем.

С учетом требований правил особого карантинного режима будут созданы условия для освещения церемонии принятия военной присяги, социально-бытовых условий новобранцев, записи интервью с военнослужащими и общения новобранцев с семьями в онлайн-формате.

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Версия на английском языке Military oath-taking ceremonies will be held in Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçiriləcək

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