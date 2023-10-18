В армии Азербайджана состоялся ряд мероприятий по случаю Дня восстановления независимости

По случаю 18 октября - Дня восстановления независимости в объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской Армии, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий.

По случаю 18 октября - Дня восстановления независимости в объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На мероприятиях минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие рассказали об исключительных заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в судьбе нашего народа, становлении и развитии современного Азербайджанского государства, успехах, достигнутых в общественно-политической, экономической, социальной жизни нашей республики, а также в армейском строительстве в период, когда Азербайджаном руководил общенациональный лидер. Было особо подчеркнуто, что благодаря Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву, успешно продолжающему мудрую политику общенационального лидера, наша страна неуклонно развивается.

В ходе мероприятий в соответствии с планом также состоялось посещение различных исторических музеев.