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В армии Азербайджана состоялся ряд мероприятий по случаю Дня восстановления независимости

В армии Азербайджана состоялся ряд мероприятий по случаю Дня восстановления независимости По случаю 18 октября - Дня восстановления независимости в объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской Армии, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий.
Армия
18 октября 2023 г. 20:50
В армии Азербайджана состоялся ряд мероприятий по случаю Дня восстановления независимости

По случаю 18 октября - Дня восстановления независимости в объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На мероприятиях минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие рассказали об исключительных заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в судьбе нашего народа, становлении и развитии современного Азербайджанского государства, успехах, достигнутых в общественно-политической, экономической, социальной жизни нашей республики, а также в армейском строительстве в период, когда Азербайджаном руководил общенациональный лидер. Было особо подчеркнуто, что благодаря Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву, успешно продолжающему мудрую политику общенационального лидера, наша страна неуклонно развивается.

В ходе мероприятий в соответствии с планом также состоялось посещение различных исторических музеев.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Army holds several events on occasion of Restoration of Independence Day
Версия на азербайджанском языке ФотоMüstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

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