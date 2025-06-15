В азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий, приуроченных ко Дню национального спасения

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны, в азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю 15 Июня — Дня национального спасения.

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны, в азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю 15 Июня — Дня национального спасения.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны, на мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Отечества, ставших шехидами во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

С военнослужащими были проведены просветительские беседы, посвященные Дню национального спасения, представляющего важное значение в судьбе азербайджанского народа и вписанного в нашу историю золотыми буквами.

Отмечалось, что с возвращением общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти в Азербайджане в 1993 году было положено начало новому этапу развития страны. Сегодня идеи Общенационального лидера, связанные со счастливым будущим Азербайджана, успешно продолжаются достойным преемником его политического курса — президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Затем были награждены военнослужащие, отличившиеся на военной службе.

В праздничный день военнослужащие посетили Центры Гейдара Алиева, музеи и памятники, расположенные на территории страны, а также посмотрели фильмы, повествующие о славном жизненном пути и деятельности общенационального лидера.

Были представлены концертные программы и различные культурно-массовые мероприятия с участием коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также деятелей искусства.