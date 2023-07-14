В азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю годовщины Товузских боев

В соответствии с поручением министра обороны, в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных учебных заведениях азербайджанской армии был проведен цикл мероприятий, приуроченных к третьей годовщине Товузских боев.

В соответствии с поручением министра обороны, в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных учебных заведениях азербайджанской армии был проведен цикл мероприятий, приуроченных к третьей годовщине Товузских боев.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках мероприятий официальные лица Министерства обороны, районных исполнительных властей, семьи шехидов, гази, военнослужащие, участники войны, представители общественности и средств массовой информации посетили Аллеи шехидов, где почтили память шехидов Товузских боях, а также других сограждан, ставших шехидами во имя территориальной целостности страны.

В воинских частях были организованы уроки общественно-политической подготовки, круглые столы, конференции, продемонстрированы документальные и художественные фильмы.

Военнослужащие также встретились с семьями и родственниками шехидов и поинтересовались их заботами.