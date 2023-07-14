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В азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю годовщины Товузских боев

В азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю годовщины Товузских боев В соответствии с поручением министра обороны, в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных учебных заведениях азербайджанской армии был проведен цикл мероприятий, приуроченных к третьей годовщине Товузских боев.
Армия
14 июля 2023 г. 16:49
В азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю годовщины Товузских боев

В соответствии с поручением министра обороны, в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных учебных заведениях азербайджанской армии был проведен цикл мероприятий, приуроченных к третьей годовщине Товузских боев.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках мероприятий официальные лица Министерства обороны, районных исполнительных властей, семьи шехидов, гази, военнослужащие, участники войны, представители общественности и средств массовой информации посетили Аллеи шехидов, где почтили память шехидов Товузских боях, а также других сограждан, ставших шехидами во имя территориальной целостности страны.

В воинских частях были организованы уроки общественно-политической подготовки, круглые столы, конференции, продемонстрированы документальные и художественные фильмы.

Военнослужащие также встретились с семьями и родственниками шехидов и поинтересовались их заботами.

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Версия на английском языке ФотоSeries of events on occasion of Tovuz battles held at Azerbaijani Army 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda Tovuz döyüşlərinin ildönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilib

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